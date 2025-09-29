Inicio COMUNIDAD EN ACCION  Comunidad en Acción: Las noticias de la semana

 Comunidad en Acción: Las noticias de la semana

AMIA y la Universidad de Palermo ofrecen diez becas de estudios
Acto Central de la comunidad judía argentina a dos años de la masacre del 7 de octubre
El Gran Rabino Isaac Sacca en la Universidad Católica Argentina – UCA
Keren Leyedidut: “Hoy se necesitan olim a todo nivel y siempre estaremos para hacer la aliá más fácil”
CSHA: Shaná Tová Umetuká        
Yad Vashem Argentina hizo su presentación en el país
El Grito del Amanecer: Las Selijot Sefardíes en el Mes de Elul
Mensaje especial del Hospital Hadassah por Rosh Hashaná
La DAIA sobre los cantos antisemitas en un viaje de egresados: “Ya iniciamos acciones legales para encontrar a los responsables”
OLEI presenta el documental de la familia Bibas
Presidente del Keren Hayesod: «emociona mucho ver el interés de la comunidad por la aliá»
FACCMA | Un evento mágico e inolvidable
¿Sabías que Kadima tiene un elenco de teatro estable desde hace 15 años?
KKL celebró la identidad judeo-sionista con más de 1.700 participantes en escena
Hebraica sede de la 40° Macabeadas Infantiles
Experimentos a puertas abiertas en ORT
La Organización Sionista Argentina rechaza y repudia el comunicado emitido por el Partido Justicialista en relación al posible encuentro del Presidente Javier Milei con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu
Escuela Integral Maimónides | Inauguración de espacios renovados en la primaria
Crecer en Bialik es crecer con alegría
LeDor VaDor | 3º Amasado de Jalá
Soldados heridos por Hamás el 7 de octubre visitaron la Argentina de la mano de Beit Halojem
OSM | Yaakov Hagoel: ‘‘En estos días de arrepentimiento tenemos el privilegio de devolver una enorme deuda histórica al rabino Yehuda Alkalai’’
Shaná Tová a todos los amigos de la Universidad Ben-Gurión
CJL: Un inicio de año con un mensaje de unión y esperanza
El Scholem en el Rosh Hashaná Urbano
Jabad | Llega Rosh Hashaná: El martes 23 y el miércoles 24 escuchamos el Shofar en familia
Formando a los líderes del mañana: Programas de negocios y economía de la Universidad de Ariel
Con gran éxito se lleva a cabo la Expo Atid en Argentina
Congreso de clausura de la Academia de Liderazgo Sionista – Cuarta Generación “Tzevet (Equipo) Tikvá”
Fundación ILAN: ¡Comienza la Tercera Temporada de «¿Qué Sigue?»!
Escuela Martín Buber: Playing with Babies
B’nai B’rith Internacional | Vivir como judíos en Latinoamérica después del 7 de octubre
Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina: TAU Innovation Day 2025

