AMIA y la Universidad de Palermo ofrecen diez becas de estudios

Para fomentar la educación y brindar oportunidades para todos, AMIA y la Universidad de Palermo (UP) renovaron su acuerdo para volver a brindar diez becas completas para estudiar en esta casa de estudios.

La convocatoria, que estará abierta hasta el viernes 31 de octubre, está dirigida a jóvenes entre 18 y 22 años, quienes podrán solicitar la financiación del 100% de las carreras de grado de Ciencias Sociales, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Psicología, Diseño, Administración de Empresas y Derecho.

Las becas se otorgarán de acuerdo con la necesidad y el mérito de cada estudiante. Serán de base anual y se renovarán en función del desempeño.

Para consultas e informes, las personas interesadas pueden escribir a [email protected]