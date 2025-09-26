Trump aseguró que mantuvo buenas conversaciones sobre Gaza, incluyendo una con Netanyahu

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que sostuvo buenas conversaciones sobre la situación en la Franja de Gaza, incluyendo un diálogo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Tras estos intercambios, Trump remarcó que no permitirá que Israel anexe Cisjordania, rechazando de manera categórica la idea.

“No permitiré que Israel anexe Cisjordania. No va a suceder’’, advirtió.

Netanyahu, por su parte, se enfrenta a intensas presiones de sus aliados de derecha para anexar Cisjordania, lo que generó alarma entre los líderes árabes, algunos de los cuales se reunieron con Trump el martes al margen de la Asamblea General de la ONU (UNGA) en Nueva York

Para poner en contexto, cerca de 700.000 colonos israelíes viven entre 2,7 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalem Este, territorios que Israel capturó en la guerra de los Seis Días en 1967 y cuya anexión no es reconocida por la mayoría de los países.

En ese sentido, el Estado judío se niega a ceder el control de Cisjordania, posición reforzada tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, que se desencadenó la guerra en la Franja.

Asimismo, mientras los líderes internacionales se reúnen en la ONU, Estados Unidos presentó un plan de paz de 21 puntos para Medio Oriente, con el objetivo de poner fin a la guerra de casi dos años en Gaza entre Israel y Hamás.

El enviado especial estadounidense para la región, Steve Witkoff, informó que el plan fue compartido con líderes y funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.

Trump, aliado firme de Israel en el escenario internacional, señaló que habló con representantes de países de Medio Oriente y con Netanyahu, detallando que un acuerdo sobre el enclave costero palestino podría concretarse pronto.

“Queremos que los rehenes regresen, queremos que los cuerpos regresen y queremos paz en la región. Así que tuvimos conversaciones muy buenas”, expresó el mandatario estadounidense.

Mientras tanto, la guerra en la Franja Gaza, que se acerca a los dos años sin alto al fuego, causó más de 65.000 muertos palestinos, según autoridades locales bajo control de Hamás, y parte del territorio enfrenta hambruna, según un monitor internacional.