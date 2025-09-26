Netanyahu en la ONU: ‘‘Irán amenaza la paz en todo el mundo, la estabilidad en la región y la existencia de mi país”

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que ‘‘Irán amenaza la paz en todo el mundo, la estabilidad en la región y la existencia de mi país”, como parte de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA).

“Destruimos el programa de armas nucleares y armas balísticas de Irán. La mitad de los líderes hutíes en Yemen están desaparecidos. También en Gaza. Nasrralah en Líbano, fuera. Las milicias de Irak, disuadidas. Y los líderes, si atacan a Israel, también desaparecerán”, remarcó el premier israelí.

Con respecto a la guerra de junio contra la República Islámica, Netanyahu destacó: “Estos 12 días de guerra en Irán serán recordados en la historia. Quiero dar las gracias a Trump por actuar de manera audaz y valiente. Prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares y hemos cumplido esa promesa. No podemos permitir que Irán vuelva a reconstruir sus armas nucleares y las sanciones se tienen que volver a imponer”.

“Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza y prometen repetir el 7 de octubre. Por eso Israel debe terminar la tarea”, agregó.

A la hora de hablar de los secuestrados, Netanyahu expresó: “Hemos recuperado a 207 de los rehenes, pero 48 siguen en Gaza, 20 vivos. Hambrientos, sin ver la luz del día, sin humanidad”.

“Desde aquí, quiero hablarles a los rehenes. He rodeado a Gaza de altavoces para que puedan escuchar mi mensaje. Primero lo digo en hebreo, luego en inglés. Heroes: Les habla Netanyahu desde las Naciones Unidos. No los hemos olvidado ni un solo segundo. Vamos a seguir hasta que los traigamos a todos a casa”, añadió.

Netanyahu instó a los terrorista de Hamás a “liberar a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará. Si Hamás acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar”.

Además, el premier israelí advirtió: “Nuestros enemigos nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a la oscuridad del pasado. Al fanatismo. Israel está luchando por todos ustedes. Los líderes que nos critican en público, en privado nos dan las gracias”.

“Los días posteriores del 7 de octubre muchos líderes apoyaron a Israel, pero ese apoyo luego se evaporó. Cuando Israel hizo lo mismo que hubiera hecho cualquier país: defenderse. Imagen el ataque del 7 de octubre en EEUU. ¿Qué hubiera hecho EEUU? Hubiese eliminado al régimen de la tierra. Y eso es lo que está haciendo Israel”, lamentó Netanyahu.

El primer ministro argumentó que “Israel ha tenido que liberar una guerra en siete frentes contra la barbarie. Mientras nosotros luchamos contra los terroristas, ustedes luchan contra nosotros, con embargos y guerras jurídicas contra nosotros”.

“Se nos acusa de atacar deliberadamente a los civiles. Es lo contrario. Israel está adoptando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército del mundo”, aseguró, detallando que pidieron “a los civiles que abandanen la ciudad de Gaza antes de que lleguen nuestros soldados. Pero Hamás les pide a los civiles que se quedan ahí. Para Israel cada baja civil es una tragedia. Para Hamás es una estrategia”.

En ese sentido, Netanyahu afirmó: ¿Un país que comete genocidio le diría a la población que se vaya para estar a salvo? No tiene sentido compararlo con un genocidio. ¿Los nazis les decían a los civiles que se fueran para que no mueran? No, no lo hacían. Hamás es una organización terrorista genocida que pide la muerte de los judíos”.

“Hamás roba el alimento en Gaza y lo vende a precios exorbitantes para financiarse”, subrayó.

El premier israelí también señaló que “el antisemitismo no muere nunca. Crece una vez más. Trump está luchando contra el antisemitismo y todos los gobiernos deberían seguir esa vía”.

A su vez, Netanyahu hizo hincapié en que los “países reconocieron al Estado palestino después del 7 de octubre. El 90 por ciento de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre, tanto en Gaza como en Judea y Samaria. El mensaje que envían los dirigentes que reconocen el Estado palestino es que asesinar a los judíos se recompensa. Los palestinos no creen en la solución de dos Estados. Quieren un Estado palestino en el lugar de Israel”.

En la misma línea, aseveró que “la Autoridad Palestina paga a los terroristas para matar a los judíos”, agregando que “siempre prometen y nunca cumplen. La Autoridad Palestina es corrupta. Enseñan a sus niños a detestar a los judíos. ¿Esta es la gente a la que le quieren dar un Estado? Darles a los palestinos un territorio es como darle un Estado a Al-Qaeda en EE.UU. después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer. No vamos a cometer un suicidio nacional”.

“Votar en contra del Estado palestino no es mi política, es la política del pueblo de Israel”, remarcó Netanyahu.

El premier israelí celebró que lanzaron “las negociaciones con el nuevo gobierno sirio y creo que se puede lograr un acuerdo que respete la soberanía siria y las minorías”, destacando que “la paz entre Israel y el Líbano es posible. Insto al gobierno libanés a iniciar las negociaciones directas con Israel para desarmar a Hezbollah como objetivo”.

“Muchos que desean la guerra con Israel ya no estarán. La paz prevalecerá. El 7 de octubre nuestros enemigos trataron de extinguirnos. Dos años más tarde, la determinación de Israel es más fuerte que nunca”, concluyó.