​​Con altoparlantes en Gaza y ante la ONU, Netanyahu se dirigió a los rehenes en hebreo: “No los hemos olvidado”

Itongadol/Agencia AJN.- En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, primero en hebreo y luego en inglés, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó hoy un mensaje a los rehenes retenidos por Hamás, que fue escuchó en toda la Franja de Gaza con altoparlantes colocados por el ejército israelí.

“Nuestros valientes héroes: les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No flaquearemos ni descansaremos hasta traerlos a todos a casa”, expresó.

“A los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes, les digo: depongan las armas. Dejen ir a mi gente. Liberen a los rehenes. A todos. A los 48. Liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá”, advirtió.

“Si Hamás accede a nuestras demandas, la guerra podría terminar ahora mismo”, destacó el primer ministro. “Gaza sería desmilitarizada. Israel mantendría el control absoluto de la seguridad. Y los gazatíes y otros comprometidos con la paz con Israel establecerían una autoridad civil pacífica”.

Netanyahu también afirmó que la guerra en Gaza tiene “todo” que ver con personas en el mundo entero. “Nuestros enemigos son sus enemigos”, argumentó.

“¿Quién grita ‘Muerte a Estados Unidos’? La respuesta es: Hamás, Hezbollah, los hutíes e Irán. ¿Quién ha asesinado a estadounidenses y europeos a sangre fría?”, preguntó retóricamente.

“Nuestros enemigos nos odian a todos con la misma saña. Quieren arrastrar al mundo moderno de vuelta al pasado, a una era oscura de violencia, fanatismo y terror”, continuó.

“En el fondo, saben que Israel está librando su batalla”, dijo, y añadió que los líderes que condenan públicamente a Israel dicen en privado que valoran los servicios de inteligencia israelíes, que han impedido repetidamente ataques en sus capitales.

“El presidente Trump entiende mejor que cualquier otro líder que Israel y Estados Unidos se enfrentan a una amenaza común”, destacó.