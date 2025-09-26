​​Trump: “Creo que estamos muy cerca de un acuerdo sobre Gaza”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra de Gaza y liberar a los rehenes está “muy cerca”.

“Creo que tenemos un acuerdo sobre Gaza; estamos muy cerca de un acuerdo sobre Gaza”, declaró a la prensa antes de salir de la Casa Blanca para asistir a la Ryder Cup de golf en Nueva York.

“Será un acuerdo que recuperará a los rehenes. Será un acuerdo que pondrá fin a la guerra. Será la paz”, continuó Trump. “Creo que tenemos un acuerdo”.

Ayer, Trump indicó que tendría que reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Washington el lunes antes de que se pueda concretar el acuerdo.

El martes, Trump presentó a los líderes árabes y musulmanes el plan estadounidense para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes y establecer un órgano de gobierno no perteneciente a Hamás en Gaza para administrar la Franja.

Si bien los líderes árabes y musulmanes acogieron con satisfacción el plan, Israel y Hamás aún no lo han hecho públicamente.

En las declaraciones de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU esta mañana, se comprometió a continuar la guerra hasta que se cumplan todos los objetivos de Israel.

Netanyahu instó a los terroristas de Hamás a “liberar a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”. “Si Hamás acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar”, subrayó.

“Los días posteriores del 7 de octubre muchos líderes apoyaron a Israel, pero ese apoyo luego se evaporó. Cuando Israel hizo lo mismo que hubiera hecho cualquier país: defenderse. Imagen el ataque del 7 de octubre en EEUU. ¿Qué hubiera hecho EEUU? Hubiese eliminado al régimen de la tierra. Y eso es lo que está haciendo Israel”, lamentó Netanyahu.

El primer ministro argumentó que “Israel ha tenido que liberar una guerra en siete frentes contra la barbarie”. “Mientras nosotros luchamos contra los terroristas, ustedes luchan contra nosotros, con embargos y guerras jurídicas contra nosotros”, destacó.