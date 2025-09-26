​​Netanyahu se mostró optimista sobre alcanzar la paz con Siria y el Líbano

Itongadol/Agencia AJN.- En los últimos pasajes de su discurso ante la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se alejó de la cuestión palestina para centrarse en otros asuntos regionales.

Netanyahu afirmó que las victorias de Israel sobre el eje terrorista iraní han abierto posibilidades de paz impensables hace dos años.

En cuanto a Siria, afirmó que la idea de la paz con Israel parecía inimaginable durante décadas. “Pero hoy, hemos iniciado negociaciones serias con el nuevo gobierno sirio. Creo que se puede alcanzar un acuerdo que respete la soberanía de Siria y proteja tanto la seguridad israelí como la de las minorías de la región, incluida la minoría drusa”.

Además, se refirió a los drusos como hermanos de armas de los judíos israelíes. “Por eso no podía quedarme de brazos cruzados, ni Israel podía quedarse de brazos cruzados, mientras los drusos eran masacrados por los yihadistas [en Siria]”, afirmó. “Ordené a nuestras fuerzas que detuvieran la masacre, lo cual hicieron de inmediato”.

Asimismo, afirmó que la paz entre Israel y el Líbano “también es posible” y pidió al gobierno libanés que también inicie negociaciones directas con Israel. “Lo felicito por su objetivo declarado de desarmar a Hezbollah, pero necesitamos más que palabras. Si el Líbano toma medidas genuinas y sostenidas para desarmar a Hezbollah, estoy seguro de que podremos lograr una paz sostenible”, concluyó. “Por supuesto, hasta que eso suceda, tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos y mantener las condiciones del alto el fuego establecido en el Líbano”, añadió.

“La victoria sobre Hezbollah ha hecho posible la paz con nuestros dos vecinos árabes del norte, la victoria sobre Hamás hará posible la paz con las naciones de todo el mundo árabe y musulmán”, añadió.

Netanyahu consideró que esto permitiría “una drástica extensión y expansión de los históricos Acuerdos de Abraham, que el presidente Trump negoció entre los líderes árabes y yo hace cinco años”.

Finalmente, recuerdó las “alentadoras palabras pronunciadas en la ONU por el presidente de Indonesia” a principios de esta semana. “Este es el país con la mayor población musulmana de todas las naciones, y también es una señal de lo que podría suceder”, agregó.