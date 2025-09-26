​La ONU añadió 68 empresas a su lista negra por vínculos comerciales con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Agencia AJN.- La ONU añadió a casi 70 empresas a una lista negra de compañías de 11 países que, según la ONU, son cómplices de la violación de los derechos humanos palestinos a través de sus vínculos comerciales con los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La nueva lista destaca a las empresas que realizan negocios que se consideran favorables a los asentamientos, considerados ilegales por muchos según el derecho internacional. Incluye diversas compañías, como proveedores de materiales de construcción y excavadoras, así como de servicios de seguridad, viajes y financieros.

La lista, formalmente conocida como «base de datos de empresas», contiene ahora 158 compañías, la gran mayoría israelíes. Las demás son de Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Portugal, Países Bajos y Luxemburgo.

Entre las nuevas incorporaciones a la lista se encuentran la empresa alemana de materiales de construcción Heidelberg Materials, el proveedor portugués de sistemas ferroviarios Steconfer y la española de ingeniería de transporte Ineco.

Entre las empresas que aún figuran en la lista se encuentran Expedia Group, Booking Holdings y Airbnb, del sector turístico con sede en EEUU.

Si bien el viernes se añadieron 68 nuevas empresas, siete fueron retiradas. En esta ronda se evaluaron un total de 215 compañías, pero cientos más podrían ser evaluadas en el futuro.

“Las empresas que trabajan en contextos de conflicto tienen la responsabilidad de la debida diligencia para garantizar que sus actividades no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos”, afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU. “Instamos a las empresas a que tomen las medidas adecuadas para abordar las repercusiones negativas de sus actividades en los derechos humanos”.

Shamdasani añadió que los países también tienen la responsabilidad de garantizar que las empresas que operan en dichas zonas no contribuyan a la vulneración de derechos humanos.

Las empresas de la lista actualizada operan principalmente en sectores como la construcción, el sector inmobiliario, la minería y la explotación de canteras. La oficina de derechos humanos de la ONU, que elaboró ​​la lista, ha informado a las empresas de su inclusión y les ha otorgado el derecho de réplica.

Entre las siete empresas eliminadas de la lista se encuentran la de transporte francesa Alstom y los proveedores de servicios de viaje eDreams, de España, y Opodo, de Gran Bretaña.

Esta es la primera revisión de la lista desde 2023, cuando se incluyeron 97 empresas, frente a las 112 de la lista original publicada en 2020. Entre las 15 empresas eliminadas la última vez se encontraba el gigante estadounidense de la alimentación y los cereales General Mills.