Netanyahu en la ONU: «Quienes reconocieron un Estado palestino alientan al terrorismo contra judíos e inocentes en el mundo»

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó duras críticas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas contra los gobiernos de Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y otros países que esta semana reconocieron al Estado palestino.

“Lo hicieron después de las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre, atrocidades que fueron celebradas ese mismo día por cerca del 90% de la población palestina”, afirmó. Según Netanyahu, en Gaza y en Judea y Samaria (Cisjordania) “bailaron en las azoteas, repartieron caramelos y celebraron, como lo hicieron también tras los atentados del 11 de septiembre”.

El mandatario sostuvo que esta decisión envía un mensaje peligroso: “Les dijeron a los palestinos que asesinar judíos da resultado. Y tengo un mensaje para estos líderes: cuando los terroristas más salvajes del planeta aplauden con entusiasmo su decisión, no hicieron algo correcto, hicieron algo terriblemente mal. Su decisión vergonzosa alentará el terrorismo contra judíos y contra inocentes en todas partes. Será una marca de vergüenza para todos ustedes”.

En relación con la propuesta de una solución de dos Estados, Netanyahu fue tajante: “Hablan de que Israel viva en paz junto a un Estado palestino. Pero hay un problema: los palestinos nunca creyeron en esa solución. No quieren un Estado al lado de Israel, quieren un Estado en lugar de Israel”.

El primer ministro recordó que los palestinos ya habían tenido control territorial en Gaza y lo utilizaron “no para la paz ni la coexistencia, sino para atacarnos una y otra vez, disparar cohetes contra nuestras ciudades, asesinar a nuestros hijos y convertir Gaza en una base terrorista desde la cual perpetraron la masacre del 7 de octubre”.

Netanyahu resumió el conflicto señalando que el núcleo del problema no es la ausencia de un Estado palestino, sino “la persistente negativa palestina a aceptar la existencia de un Estado judío”. Según él, esa oposición ha alimentado el conflicto durante más de un siglo y continúa haciéndolo.

El jefe de gobierno israelí también apuntó contra la Autoridad Palestina (AP), a la que acusó de rechazar igualmente la legitimidad del Estado judío. “La Autoridad Palestina paga a los terroristas para asesinar judíos. Cuantos más judíos asesinan, más dinero reciben. Además, nombran edificios públicos, plazas y escuelas en honor a los asesinos en masa, a quienes glorifican como mártires”, denunció.

Respecto a las promesas de reforma de la AP, Netanyahu fue escéptico: “Llevamos décadas escuchando esas promesas. Siempre prometen y nunca cumplen. Utilizan los mismos libros de texto que Hamás, enseñan a los niños a odiar a los judíos y a destruir el Estado de Israel. Y los cristianos tampoco salen mucho mejor parados”.