Startup israelí recauda USD 11 millones para lanzar plataforma de ciberseguridad predictiva

Itongadol.- La startup israelí Ray Security salió del modo sigiloso y anunció una ronda semilla de 11 millones de dólares para lanzar lo que define como la primera plataforma de protección de datos predictiva del mundo. La financiación fue co-liderada por Venture Guides e Ibex Investors.

Fundada en 2024, la compañía busca transformar las defensas empresariales tradicionales —basadas en barreras estáticas— en sistemas adaptativos capaces de anticipar el uso de la información antes de que ocurra. Su plataforma analiza cómo empleados, sistemas y agentes de inteligencia artificial acceden a los datos, predice cuáles serán requeridos a continuación y aplica protecciones en tiempo real. Según la empresa, este enfoque puede reducir el riesgo de exposición de datos en hasta un 90%.

“Las defensas estáticas se quedan cortas en entornos dinámicos”, afirmó Ariel Zamir, cofundador y CEO de Ray Security. “Nuestra plataforma aprende de los patrones de acceso y ajusta la protección de manera automática, reduciendo la superficie de ataque a gran escala”.

Ray Security fue creada por Zamir junto a Eric Wolf (director de negocios) y Dekel Levkovich (director de tecnología), ejecutivos con experiencia en compañías israelíes como NetApp, Check Point, Guardicore y Axonius. La firma tiene sede en Tel Aviv y operaciones en Estados Unidos y Europa.

La empresa ya cuenta con clientes Fortune 500 en sectores regulados como finanzas, salud y tecnología. Su tecnología está protegida por más de diez patentes en trámite y se integra tanto con sistemas en la nube como locales, ofreciendo cobertura para entornos híbridos.

Con el nuevo capital, Ray Security planea acelerar el desarrollo de producto y expandir su presencia en el mercado estadounidense.

Fuente: CTech.