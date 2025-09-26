La Federación Turca de Fútbol pidió a la FIFA y la UEFA excluir a Israel de las competencias internacionales

Itongadol..- El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Haciosmanoglu, envió una carta a la FIFA, la UEFA y a los dirigentes de distintas asociaciones nacionales de fútbol para reclamar la exclusión de Israel de las competiciones internacionales, según informó este viernes la prensa local.

El pedido surge en medio de crecientes presiones políticas y diplomáticas, mientras la UEFA se prepara para una votación de emergencia la próxima semana en la que se discutirá la posibilidad de suspender a Israel de sus torneos oficiales.

“Pese a presentarse como defensores de los valores cívicos y de la paz, el mundo deportivo y las instituciones futbolísticas han permanecido en silencio durante demasiado tiempo”, escribió Haciosmanoglu en la misiva, citada por la agencia estatal turca Anadolu. Y añadió: “Guiados por estos valores, nos vemos obligados a manifestar nuestra profunda preocupación por la situación ilegal —y más aún, completamente inhumana e inaceptable— que está llevando a cabo el Estado de Israel en Gaza y sus alrededores”.

El reclamo turco se produce luego de que una Comisión de Investigación de Naciones Unidas publicara esta semana un informe acusando a Israel de cometer genocidio durante la guerra en Gaza, al tiempo que recomendó su suspensión del fútbol internacional. Israel rechazó de manera tajante esas conclusiones y calificó el reporte de “escandaloso”.

En su carta, Haciosmanoglu sostuvo que “la situación ya era desesperada desde hace tiempo, pero en los últimos días ha alcanzado un nuevo nivel de urgencia a raíz de las intervenciones de diversas instituciones”.

Desde la Asociación de Fútbol de Israel respondieron a las versiones sobre una posible suspensión de la UEFA. “No tenemos ninguna indicación de que estemos enfrentando una medida de este tipo”, dijo un portavoz a la agencia Reuters, y aseguró que la selección nacional mantiene el foco en sus próximos partidos clasificatorios al Mundial.

Israel compite bajo el paraguas de la UEFA desde 1991, tras haber sido apartado de la Confederación Asiática de Fútbol en 1974, cuando varios países se negaron a enfrentarlo en torneos oficiales. Un año después, los clubes israelíes comenzaron a participar en competencias europeas, y en 1994 el país obtuvo la membresía plena de la UEFA.