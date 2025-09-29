Inicio MEDIO ORIENTE Lider de Hezbollah Hassan Nasrallah en foto rara desde la sala de operaciones, días antes de su asesinato

Itongadol.- El canal de televisión Al-Mayadeen publicó lo que, según afirma, es “la última imagen de Sayyed Hassan Nasrallah en la sala de operaciones del mando de la resistencia, días antes de su eliminación”.

En la imagen se ve al exsecretario general de Hezbollah, sin el turbante, en una reunión militar, con un mapa del Medio Oriente de fondo.

Aparece junto a una persona identificada por medios cercanos a Hezbolá como el secretario de Nasrallah.

Un examen más detallado de la información revela que el secretario de Nasrallah era Samir Tawfiq Dib, apodado “Hajj Jihad”, quien también era el director de la oficina de Nasrallah. Dib murió junto a él.

La publicación de la imagen se realiza con motivo del primer aniversario del asesinato de Nasrallah, el 27 de septiembre de 2024, en un ataque aéreo israelí dirigido a la sede subterránea principal de la organización en Khart Harik, en los suburbios del sur de Beirut, durante una reunión de los líderes del grupo. Otros líderes, incluido Ali Qaraqi, también murieron.

La última aparición pública de Nasrallah fue en televisión el 19 de septiembre, dos días después de la masacre de “los beepers” de Israel, en la que murieron cientos de miembros de Hezbollah.

