LeDor VaDor | 3º Amasado de Jalá

Itongadol.- Más de 300 personas se reunieron en LeDor VaDor para vivir juntos el 3º Amasado de Jalá: Manos que aman, manos que amasan, un encuentro cargado de emoción, identidad y comunidad.



Con manos en acción y corazones abiertos, celebraron esta tradición que nos conecta con nuestras raíces, nos fortalece como comunidad y nos proyecta hacia el futuro. Cada jalá amasada fue símbolo de unión, continuidad y amor.



El amasado se transformó además en un encuentro familiar, donde los más chicos compartieron la mesa y la experiencia con los mayores. Una vivencia intergeneracional que refleja la esencia de LeDor VaDor, transmitir y vivir juntos nuestras tradiciones.

La jornada estuvo acompañada por el Jazán Diego Rochinas, quien guió en cada paso del ritual, y por la música en vivo de Ariel Liberczuk en el piano, Iris Gutkowski en la guitarra y Diego Velázquez en el violín, creando una atmósfera única de alegría y espiritualidad.

LeDor VaDor agradece especialmente a los voluntarios y colaboradores que con tanto compromiso hicieron posible esta experiencia inolvidable, que quedará grabada en la memoria de todos los que compartimos este momento de encuentro y tradición.