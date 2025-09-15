Inicio Ledor Vador LeDor VaDor | 3º Amasado de Jalá

LeDor VaDor | 3º Amasado de Jalá

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- Más de 300 personas se reunieron en LeDor VaDor para vivir juntos el 3º Amasado de Jalá: Manos que aman, manos que amasan, un encuentro cargado de emoción, identidad y comunidad.
 

LGK_9313
LGK_9105

Con manos en acción y corazones abiertos, celebraron esta tradición que nos conecta con nuestras raíces, nos fortalece como comunidad y nos proyecta hacia el futuro. Cada jalá amasada fue símbolo de unión, continuidad y amor.

El amasado se transformó además en un encuentro familiar, donde los más chicos compartieron la mesa y la experiencia con los mayores. Una vivencia intergeneracional que refleja la esencia de LeDor VaDor, transmitir y vivir juntos nuestras tradiciones.

LGK_9151
LGK_9165
LGK_9212

La jornada estuvo acompañada por el Jazán Diego Rochinas, quien guió en cada paso del ritual, y por la música en vivo de Ariel Liberczuk en el piano, Iris Gutkowski en la guitarra y Diego Velázquez en el violín, creando una atmósfera única de alegría y espiritualidad. 

LGK_9352
LGK_9159

LeDor VaDor agradece especialmente a los voluntarios y colaboradores que con tanto compromiso hicieron posible esta experiencia inolvidable, que quedará grabada en la memoria de todos los que compartimos este momento de encuentro y tradición.

LGK_9402

