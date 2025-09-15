La Fuerza Aérea israelí derriba otra torre en Ciudad de Gaza utilizada por Hamas

Itongadol.- Imágenes difundidas muestran el momento en que un ataque de la Fuerza Aérea de Israel derriba por completo la Torre Ghefari, ubicada en la franja costera de Ciudad de Gaza. El video registra cómo la estructura, que ya presentaba daños previos, colapsa tras el impacto, en medio de una gran nube de humo y polvo.

Según la información inicial, antes del ataque se emitió una advertencia de evacuación a los residentes de la zona, una práctica habitual de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para reducir riesgos a la población civil.

El ejército confirmó posteriormente la operación y explicó que la torre estaba siendo utilizada por Hamas con fines militares. De acuerdo con el comunicado, “Hamas había colocado equipos de vigilancia y establecido puestos de observación en la Torre Ghefari con el objetivo de seguir los movimientos de tropas y facilitar futuros ataques”.

La estructura se encontraba ya parcialmente dañada por combates previos, lo que aceleró su derrumbe tras el bombardeo. Para Israel, la presencia de infraestructura militar en edificios altos del enclave urbano constituye parte de la estrategia de Hamas de integrar sus posiciones en áreas civiles, algo que las FDI denuncian como un uso sistemático de “escudos humanos”.

El derribo de torres residenciales y de oficinas en Gaza se ha convertido en un elemento recurrente en la actual ofensiva, dado que, según las FDI, muchos de esos edificios funcionan como centros de comunicaciones, almacenamiento de armas o bases de mando de Hamas. Cada una de estas operaciones suele estar acompañada de intensas críticas internacionales y acusaciones de desproporcionalidad, a lo que Israel responde que sus ataques se dirigen exclusivamente contra objetivos terroristas y que se realizan advertencias previas para minimizar víctimas civiles.

El caso de la Torre Ghefari refleja una vez más el carácter urbano del conflicto en Gaza, donde la línea entre infraestructuras civiles y objetivos militares es constantemente disputada en el terreno y en el plano diplomático.