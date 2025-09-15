Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el domingo por la mañana que decenas de terroristas habían muerto en Gaza en las últimas 24 horas, mientras los combates en la ciudad de Gaza se intensificaban y los palestinos seguían huyendo ante la inminente amenaza de los planes israelíes de capturar la ciudad. Se estima que alrededor de un millón de palestinos residían en la ciudad de Gaza antes de que las FDI comenzaran a preparar una gran ofensiva en la zona.

Israel ha declarado que tomará la ciudad de Gaza, calificándola como uno de los últimos bastiones de Hamás, y ha movilizado a decenas de miles de reservistas para la operación.

Las FDI atacaron cuatro edificios altos en la Ciudad de Gaza el domingo, tras emitir advertencias de evacuación separadas para cada uno de ellos, incluyendo un edificio universitario que, según Israel, estaba siendo utilizado por Hamás.

Mientras tanto, una nueva estimación de las FDI indica que más de 300.000 palestinos han evacuado la Ciudad de Gaza hasta la fecha, de un total de aproximadamente un millón que se encontraban en la ciudad, hacia otras zonas de la Franja.

Hospitales de Gaza informaron que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 13 personas el domingo; las autoridades controladas por Hamás, que no distinguen entre civiles y combatientes, también informaron el sábado que al menos 47 personas murieron en ataques israelíes en Gaza durante las últimas 24 horas.

Un millón de palestinos residían en la ciudad de Gaza antes de que Israel comenzara su ofensiva contra uno de los últimos bastiones de Hamás



Leer más: https://t.co/WFpoaIbtVJ#Hamas #Gaza #Israel pic.twitter.com/KZ6TIRMVay — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 15, 2025

Las FDI confirmaron el domingo los ataques aéreos contra cuatro rascacielos en la Ciudad de Gaza, tras las advertencias de evacuación para los civiles palestinos en las inmediaciones.

El domingo por la mañana, los residentes informaron que la torre Kawthar, en el barrio de Tel al-Hawa, fue derribada aproximadamente una hora después de una advertencia de las FDI. No hubo informes inmediatos de víctimas. Según el ejército, Hamás había colocado equipos de vigilancia en ese edificio para rastrear los movimientos de tropas de las FDI en la zona y así adelantar los ataques.

Por la tarde, imágenes publicadas por medios palestinos mostraron un ataque contra el rascacielos Torre Mahna, también en Tel al-Hawa, tras una advertencia de evacuación de las FDI. Poco después, Israel destruyó el edificio de la ciudad de al-Munawwarah en el campus de la Universidad Islámica de Gaza, informaron medios palestinos.

Según el ejército, Hamás había colocado equipos de vigilancia y establecido puestos de observación en la Torre Mahna y en un edificio del campus de la Universidad Islámica para rastrear los movimientos de tropas y adelantar los ataques.

El ejército afirmó que agentes de Hamás se preparaban para llevar a cabo ataques contra tropas de las FDI en la zona de uno de los edificios atacados.

El domingo por la noche, las FDI ordenaron la evacuación de un cuarto edificio alto en la ciudad de Gaza, antes de atacar la estructura dos horas después.

Según el ejército israelí, Hamás instaló equipos de vigilancia y puestos de observación en la Torre del Soldado Desconocido para rastrear los movimientos de tropas y adelantar los ataques.

Cinco días después de que Israel emitiera una orden de evacuación para toda la ciudad de Gaza antes de una ofensiva planeada allí, las FDI afirmaron que más de 300.000 palestinos habían evacuado la ciudad de Gaza a otras zonas de la Franja, según nuevas estimaciones.

Decenas de miles de personas habían abandonado la zona en el último día, según informaron los militares el domingo.

La semana pasada, las FDI ordenaron la evacuación inmediata de toda la ciudad de Gaza antes de la ofensiva prevista.

Se ha ordenado a los civiles que se dirijan a una zona humanitaria designada por Israel en el sur de la Franja. Israel ha declarado que tomará el control de la ciudad de Gaza, calificándola de uno de los últimos bastiones de Hamás, y ha movilizado a decenas de miles de reservistas para la operación.

La ONU y organizaciones de ayuda humanitaria han advertido que el desplazamiento de cientos de miles de personas agravará la grave crisis humanitaria en el enclave. Los lugares en el sur de Gaza a los que Israel les indica que se dirijan suelen estar superpoblados, según la ONU, y el traslado puede ser costoso, mientras muchas personas no tienen recursos para hacerlo.