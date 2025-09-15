En el marco de la Cumbre Árabe-Islámica de Emergencia en Doha: el presidente iraní se reúne con el Amir de Qatar

Itongadol.- El presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, se reunió con el Amir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, en el marco de la Cumbre Árabe-Islámica de Emergencia, convocada tras el ataque israelí del 9 de septiembre contra edificios residenciales en Doha que alojaban a dirigentes de Hamas.
La cumbre reúne a líderes de primer nivel de toda la región, incluyendo al rey Abdullah II de Jordania, al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, al vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, al príncipe heredero de Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, al primer ministro de Pakistán Muhammad Shehbaz Sharif, al representante del rey de Marruecos Prince Moulay Rachid, al presidente del Consejo de Soberanía de Sudán Abdel Fattah Al Burhan, al representante del rey de Bahréin Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa y al presidente del Líbano Joseph Aoun.
Durante la cumbre se analizarán medidas concretas sobre ataque israelí y reforzar la cooperación regional a futuro. La reunión se produce tras declaraciones de legisladores iraníes que instaban a Qatar a expulsar a las fuerzas estadounidenses de su territorio y a permitir el despliegue de misiles de la Guardia Revolucionaria iraní como forma de contrarrestar amenazas israelíes. El Amir de Qatar destacó en su discurso que el ataque contra Doha constituye un acto de “terrorismo de Estado” y subrayó la necesidad de preservar la soberanía y seguridad de los países árabes e islámicos, mientras que los líderes reunidos enfatizaron la urgencia de proteger los derechos de la población palestina y asegurar la liberación de rehenes retenidos por Hamas y otros actores.
El encuentro marca un momento de alta tensión diplomática en Medio Oriente, con Irán y Qatar jugando un papel central en la articulación de una respuesta regional coordinada contra Israel.