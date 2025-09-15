Una empresa israelí lanza un programa pionero para estudiantes ortodoxos que combina el servicio militar con los estudios religiosos

Itongadol.- Contrariamente a lo que afirman los políticos y líderes rabínicos ultraortodoxos, es posible que los estudiantes de yeshivá (institución educativa judía dedicada al estudio de textos religiosos) obtengan un título universitario combinado con el servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), sin comprometer su fe. Un programa único en el Colegio Hermelin de las Escuelas Israel Sci-Tech (ISTS, por sus siglas en inglés) en Netanya combina el estudio de la Torá con la excelencia académica en carreras prácticas de ingeniería.

Las ISTS inauguraron en Hermelin una nueva yeshivá hesder ultraortodoxa —que combina servicio militar y estudios religiosos— en colaboración con el rabino Yonatan Reiss.

Reiss es el fundador y director de Chedvata, una institución establecida en 2017 por haredim (ultraortodoxos) como centro pionero que desempeña un papel fundamental en la integración de hombres ultraortodoxos en la sociedad israelí.

Como organización detrás de las primeras yeshivót hesder para haredim, Chedvata remarca que ofrece una combinación única de estudio de la Torá, servicio militar y formación universitaria, manteniendo los altos estándares religiosos de sus participantes.

La institución ya cuenta con cuatro campus y más de 400 estudiantes en el Estado judío: en el campus principal de Gan Yavne, cerca de Ashkelon; en Netivot, cerca de la Franja de Gaza; en Nesher, cerca de Haifa,; y en Netanya, al norte de Tel Aviv.

Respuesta a la creciente demanda

La yeshivá fue creada como respuesta a la creciente demanda de familias ultraortodoxas que buscan un camino educativo para sus hijos que integre compromiso religioso, excelencia académica y servicio al Estado de Israel.

En ese sentido, los estudiantes dedican las mañanas al estudio de la Torá y las tardes a los cursos de bachillerato y a una carrera práctica de ingeniería.

Asimismo, al completar sus estudios, los graduados se alistan para el servicio militar completo en las IDF.

El director general de ISTS, Raz Frohlich, expresó: “En [esta nueva yeshivá hesder] estamos orgullosos de formar parte de este programa único e innovador, que permite a los jóvenes ultraortodoxos continuar con su aprendizaje de la Torá mientras contribuyen a Israel mediante la educación superior y, más adelante, el servicio en las IDF”.

‘‘En esta coyuntura histórica que enfrenta Israel, estamos liderando un cambio que tendrá un gran impacto en la integración de la comunidad haredí y en su aporte a la sociedad israelí’’, concluyó.