Soldados heridos por Hamás el 7 de octubre visitaron la Argentina de la mano de Beit Halojem

Itongadol.- Dos soldados heridos por Hamás el 7 de octubre participaron en una serie de eventos en la Argentina de la mano de Beit Halojem, la organización que rehabilita a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El martes pasado se realizó una actividad en Lamroth Hakol, llevada a cabo junto a Limud y Juntos por Israel, donde Eden R., de 22 años, herida el 7 de octubre en la base militar Urim, y Mati Tz., de 50 años, herido en Sderot la misma mañana, brindaron su conmovedor testimonio.

El encuentro contó también con discursos de Moshe Shemma, director ejecutivo de Beit Halojem Israel, ex comandante en Gaza y coronel de reserva; Sergio Zigelbaum, director de Beit Halojem Argentina; Bruno Cygiel, coordinador general de Beit Halojem Argentina; y el rabino de Lamroth Hakol, Fabián Skornik.

La soldado Eden R. recibió 12 disparos por parte de terroristas en la base militar Urim. Ella y quedó bajo una pila de cuerpos y pensaron que estaba muerta hasta que la rescataron.

El policía Mati Tz. recibió un tiro en la espalda el 7 de octubre, tuvo que pasar por 23 cirugías y tiene siete costillas de titanio. Fue quien rescató de un auto a dos niños cuyos padres fueron asesinados por terroristas y se convirtió en uno de los símbolos del heroísmo en medio de la tragedia.

Presentación en el Alvear

Ambos participaron también en un importante evento en el Hotel Alvear, en el que estuvieron las principales personalidades y dirigentes de la comunidad judía del país.

Las anfitrionas del evento fueron Berta Sutton, presidenta de Beit Halojem Argentina, y Carlota (Chippy) Durst de Meta, del Bind Banco Industrial.

“Cuanto agradecimiento, amor y admiración debemos sentir por estos valientes y tan jóvenes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes pagan un alto precio por defender al Estado de Israel y por defendernos. Jóvenes cuyas vidas y sueños son destrozados y cambian para siempre en una cuestión de segundos”, manifestó Berta Sutton.

Presentación en Tarbut

Asimismo, Beit Halojem realizó también una actividad en la escuela Tarbut, para que los estudiantes también conocieran sus historias de vida.