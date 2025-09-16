Einav Zangauker sobre bombardeos israelíes en Gaza: «Netanyahu envió los carros de la muerte para levantar a nuestros hijos hacia el cielo»

Itongadol/Agencia AJN- Einav Zangauker, madre de Matan, secuestrado en Gaza, declaró frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén:

“Este es un grito desde lo más profundo de nuestro corazón: preparen sus cosas y vengan a estar con nosotros, las familias, aquí en la calle de Gaza en Jerusalén en los próximos días. Si Israel no se pone de pie, nuestros soldados y secuestrados morirán y desaparecerán. ¡Es una lucha por todo un país!

Mientras estábamos en casa, escuchamos ayer los bombardeos que Netanyahu ordenó sobre nuestros hijos en Gaza. Dio la orden de matar a los secuestrados vivos y hacer desaparecer los cuerpos para siempre.

Anoche, Netanyahu envió sus carros de la muerte para levantar a nuestros hijos en una tormenta hacia el cielo. Usa a mi hijo Matan como escudo humano; la razón por la que él y los demás secuestrados aún están allí es que se niega a aceptar un acuerdo que ha estado sobre la mesa por más de un año, porque ese acuerdo pondría fin a su mandato.

Imaginen escuchar los bombardeos y saber que son sus hijos los que están siendo atacados por el gobierno israelí. Imaginen saber que se dio la orden de matar a sus hijos por Ben Gvir y Smotrich.

Un miedo abrumador nos domina; no podemos comer ni dormir. Nuestros hijos son sacrificados en el altar de Netanyahu. Escucho los gritos de Matan desde el túnel, siento sus lágrimas en mi rostro. Ya no podemos soportarlo más.

La operación ‘Carros de la Muerte’ no solo matará a los secuestrados vivos y hará desaparecer los cuerpos, sino que también matará a los soldados. Esta es una lucha por la vida de todo un pueblo, por evitar que yo y otras madres perdamos lo más preciado que tenemos.

Salgan con nosotros, escuchen nuestro grito, escuchen los gritos de Matan y de los demás secuestrados. Vengan con nosotros a Jerusalén, vengan.”