El Banco Leumi de Israel está creando un centro de inteligencia artificial generativa que revolucionaría el sector bancario

“Ya reclutamos un equipo impresionante de talentos que demostró capacidades extraordinarias”, destacó el CEO del banco, Hanan Friedman, durante su intervención en la conferencia Mind the Tech en Londres.

Itongadol.- El CEO del Banco Leumi de Israel, Hanan Friedman, anunció este martes que están creando un centro dedicado a la inteligencia artificial generativa (GenAI) con el objetivo de transformar el sector bancario israelí.

El centro abordará una serie de desafíos definidos para desbloquear todo el potencial de la IA en los servicios financieros, prometiendo lo que Friedman calificó como una “revolución notable” en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

“Este centro pronto realizará el potencial de la revolución de GenAI en beneficio de nuestros clientes”, expresó Friedman durante la conferencia Mind the Tech en Londres.

Además, el CEO remarcó que ya ‘‘definieron para el centro un conjunto de desafíos, y resolverlos llevará a una revolución notable en el sector bancario’’.

“Ya reclutamos un equipo impresionante de talentos que demostró capacidades extraordinarias, incluso durante su servicio militar en la guerra reciente. Tras un corto período, ya mostraron su capacidad para resolver los desafíos que les planteamos’’, agregó.

Friedman reconoció que normalmente define objetivos ‘‘que no son realmente alcanzables a corto plazo’’. Sin embargo, aseveró el CEO, esta vez lo sorprendió que lograran las metas de rendimiento ‘‘antes de lo previsto’’.

‘‘Ahora están incorporando a sus colegas de las unidades de élite en las que sirvieron para expandir aún más este equipo. Traerán su conocimiento y experiencia únicos, y nosotros aportaremos nuestra amplia experiencia financiera. Juntos implementaremos innovaciones revolucionarias en beneficio de nuestros clientes y accionistas’’, añadió.

Friedman situó el Centro de IA en el contexto más amplio de la revolución de la inteligencia artificial generativa, que describió como el cambio tecnológico más significativo de nuestro tiempo.

‘‘Las empresas que no integren la IA de manera efectiva corren el riesgo de perder relevancia”, afirmó, argumentando que los modelos avanzados de IA ahora permiten gestionar procesos complejos en tiempo real y ofrecen servicios que antes se consideraban operativamente imposibles.

Además, el CEO del Leumi hizo hincapié en que ‘‘las capacidades de IA se convirtieron en algo imprescindible, no solo en algo deseable’’, subrayando la importancia estratégica de adoptar la IA en todos los sectores, especialmente en finanzas.

Más allá del centro, Friedman destacó la continua resiliencia del ecosistema tecnológico israelí, a pesar del conflicto en la Franja de Gaza.

En ese sentido, las inversiones en tecnología en el Estado judío superaron los 5.000 millones de dólares en la primera mitad de 2025, un 10% más que el año anterior. Asimismo, recientes salidas al mercado reforzaron la sólida confianza global en la innovación israelí.

“Estos no son tiempos fáciles para ningún israelí”, señaló, en referencia a la situación no resuelta de los rehenes y el impacto más amplio de la guerra en el enclave costero palestino.

A pesar de esto, el empresario israelí, que lleva seis años en el cargo del Leumi, enfatizó que la industria tecnológica del país sigue siendo un motor líder de crecimiento económico e inspiración global.

“Nuestra misión es mantener vivo este ecosistema único. Gracias a las mentes brillantes de Israel, como las que reclutamos en nuestro banco, y como muchos de ustedes en esta sala, Israel sigue siendo verdaderamente la Start-Up Nation”, concluyó.

El Banco Leumi, fundado en 1902 como Anglo-Palestine Bank, es uno de los bancos más grandes y antiguos de Israel, con presencia tanto nacional como internacional. Acompañó la historia económica del país, desde los primeros asentamientos hasta la actual economía tecnológica, convirtiéndose en un símbolo de estabilidad y confianza financiera.

Fuente: Calcalist.