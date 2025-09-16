Las ventas de departamentos nuevos cayeron un 20% en Israel

Itongadol/Agencia AJN- El mercado de departamentos se contrae aproximadamente un 3% mensual y la dificultad para venderlos es cada vez mayor para los corredores inmobiliarios.

Datos de la Oficina Central de Estadística indican que la oferta de departamentos nuevos en venta casi alcanza los 83 mil y, según el ritmo de venta, los corredores tardarán 31 meses en deshacerse de todos ellos.

Según el análisis, entre mayo y julio de 2025 se vendieron alrededor de 21.640 departamentos, una disminución de aproximadamente el 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esto no solo representa un fuerte descenso, sino también un cambio significativo en la composición de los departamentos vendidos, ya que si deducimos los vendidos bajo el programa de vivienda social «Departamento con descuento» y nos centramos en el mercado libre, el peso de los nuevos ha alcanzado en los últimos meses tan solo el 28%, cuando hace tan solo un año y medio incluso superaba el 40%.

En otras palabras, si bien la demanda de departamentos nuevos aumentó considerablemente desde el comienzo de la guerra hasta fines del año pasado, desde principios de año hemos visto un retroceso y un regreso al nivel de hace tres años.

Todo esto en un mercado en declive, lo que significa que también se observa una disminución en el número de transacciones realizadas en departamentos de segunda mano.

En general, la tendencia es de un descenso mensual de alrededor del 3% en el número de transacciones, una cifra que no augura nada bueno para el mercado.

Estos cambios no son los únicos, ya que también se observan cambios en la ubicación geográfica de las compras. La ciudad de Ofakim sigue siendo la estrella en la compra de departamentos nuevos y lidera la tabla. En total, se vendieron 535 departamentos en esa ciudad en los tres meses analizados, en comparación con los 516 vendidos en Tel Aviv y los 356 en Jerusalem. Lod, Netivot y Elad también lideran las ventas de departamentos nuevos.

En general, estas cifras son bajas incluso para las principales ciudades, pero indican que hoy en día el factor más importante en el mercado inmobiliario residencial es el precio del departamento. Y en las zonas caras es más difícil vender departamentos.

Como resultado, la oferta está aumentando y se acerca a los 83.000 nuevos departamentos sin vender. Este récord se rompe cada mes, debido a las diferencias entre el alto número de inicios de obra y las bajas ventas.

Tel Aviv es la ciudad con la mayor oferta: uno de cada ocho nuevos departamentos sin vender se encuentra en la gran ciudad, que actualmente tiene grandes dificultades para completar su extensa construcción. Le siguen Jerusalem, con unos 8.000, Bat Yam con 4.300 y Netanya con unos 3.900.