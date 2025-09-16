La B’nai B’rith Internacional afirmó que los Acuerdos de Abraham ‘‘inauguraron una nueva era en Medio Oriente’’, en el quinto aniversario de la firma

Itongadol.- Al cumplirse cinco años desde que Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin e Israel firmaron los históricos Acuerdos de Abraham, la B’nai B’rith Internacional aseguró este lunes que ‘‘inauguraron una nueva era en Medio Oriente’’.

‘‘Estos acuerdos trascendentales transformaron la región: promoviendo la paz, reforzando la seguridad, ampliando la cooperación, impulsando la prosperidad económica y dándonos esperanza en un futuro más prometedor’’, expresó la organización en un posteo en X (antes Twitter).

Asimismo, la B’nai B’rith destacó que, ‘‘al conmemorar este importante aniversario, los Acuerdos se mantienen como un logro diplomático extraordinario, y esperamos con optimismo su expansión y su impacto duradero’’.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en septiembre de 2020, representaron un hito histórico en la diplomacia del Medio Oriente. Por primera vez en décadas, Israel normalizó relaciones con varios países árabes, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, abriendo un canal de cooperación política, económica y cultural.

Estos acuerdos no solo facilitaron intercambios comerciales y tecnológicos, sino que también promovieron un marco de diálogo regional más estable. La firma de los pactos generó expectativas de nuevas alianzas estratégicas y un impulso hacia la paz en una región marcada por conflictos prolongados.

Además, los Acuerdos de Abraham sirvieron como un modelo de cómo la diplomacia directa puede lograr avances concretos en zonas de tensión histórica.

Más allá de los beneficios prácticos, simbolizaron un cambio de paradigma en las relaciones internacionales del Medio Oriente, implicando un reconocimiento mutuo y un compromiso de coexistencia entre naciones que habían permanecido enfrentadas por décadas.

Para Israel y sus socios, significaron la posibilidad de fortalecer la seguridad regional mediante la cooperación y el entendimiento mutuo, abriendo oportunidades para iniciativas conjuntas en educación, ciencia, tecnología y turismo, fomentando vínculos más allá de la política.

En conjunto, estos acuerdos sentaron las bases de un escenario regional más colaborativo, ofreciendo un ejemplo de diplomacia constructiva para otros conflictos globales.