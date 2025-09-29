Inicio OLEI OLEI presenta el documental de la familia Bibas

OLEI presenta el documental de la familia Bibas

Por Iton Gadol
0 Comentarios

La OLEI presenta «BIBAS – Asesinados por ser judíos», un documental de Alfredo Leuco.

⚠️ ¡Últimos lugares! Anótate ya para no quedarte afuera

📅 Próximas funciones:
Jerusalén – 15.10.25 – 19:00 hs – Cine Lev Smadar, Lloyd George St 4 (link aquí)

Harish – 16.10.25 – 19:00 hs – Matnas, Shoham 73

Raanana – 16.10.25 – 19:30 hs – Hamishkan Lemusica ve Omanuiot (Centro de Música y Arte), Calle Ha’Palmach 2A

Petach Tikva – 20.10.25 – 19:00 hs – Haatzmaut 66
Naharía – 21.10.25 – 19:00 hs – Beit Yad Lebanim, Yefe Nof 44

Jerusalén, Harish y Raanana: Link directo ✅
📩 Petach Tikva y Naharía: Pedinos el link por mensaje privado

Testimonios de Dana y Edith Silberman, Yifat Zailer, Ofri Bibas y Ofelia Roitman, con la colaboración de reconocidas personalidades.

También te puede interesar

Entrevista al director de Empleo de la OLEI,...

No estuvo solo ni un segundo: la historia...

Encuentro de la OLEI con la Agencia Judía...

OLEI | Irán e Israel: cuando la historia...

El Club de Leones y la OLEI

Uno de cada cinco combatientes del ejército israelí...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más