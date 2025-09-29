OLEI presenta el documental de la familia Bibas

La OLEI presenta «BIBAS – Asesinados por ser judíos», un documental de Alfredo Leuco.
📅 Próximas funciones:
Jerusalén – 15.10.25 – 19:00 hs – Cine Lev Smadar, Lloyd George St 4 (link aquí)
Harish – 16.10.25 – 19:00 hs – Matnas, Shoham 73
Raanana – 16.10.25 – 19:30 hs – Hamishkan Lemusica ve Omanuiot (Centro de Música y Arte), Calle Ha’Palmach 2A
Petach Tikva – 20.10.25 – 19:00 hs – Haatzmaut 66
Naharía – 21.10.25 – 19:00 hs – Beit Yad Lebanim, Yefe Nof 44
Testimonios de Dana y Edith Silberman, Yifat Zailer, Ofri Bibas y Ofelia Roitman, con la colaboración de reconocidas personalidades.