Una empresa de defensa israelí consigue un acuerdo de 120 millones de dólares por tecnología militar avanzada

La venta del Hermes 900 resalta la paradoja de la industria de defensa israelí, donde la demanda global persiste a pesar de que múltiples gobiernos europeos suspendieron sus contratos con el Estado judío.

Itongadol.- La empresa israelí Elbit Systems Aerospace anunció este lunes que firmó un contrato de 120 millones de dólares para suministrar su sistema aéreo no tripulado (UAS) Hermes 900 -destinado a vigilancia marítima de largo alcance- a un cliente internacional no revelado, incluso mientras la industria de defensa del Israel enfrenta crecientes obstáculos en Europa.

El acuerdo deja en evidencia la trayectoria desigual de las exportaciones de armas israelíes: mientras algunos contratos avanzan, otros se derrumbaron bajo la presión política vinculada a la guerra en la Franja de Gaza.

El Hermes 900, el avión no tripulado más grande de Elbit, es una plataforma de media altitud y larga duración capaz de llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento sobre tierra y mar.

Este dron fue encargado por primera vez en 2011 y, desde entonces, fue adquirido por más de 20 clientes en todo el mundo.

Tras conocerse la noticia, el director general de Elbit, Yoram Shmuely, afirmó que el pedido refleja “la confianza que nuestros clientes depositan en nuestras soluciones y nuestro compromiso con la entrega de superioridad operativa”.

Además, Shmuely remarcó que la demanda sostenida del Hermes 900 “subraya nuestra ventaja tecnológica y experiencia operativa en el apoyo a misiones complejas”.

Con respecto a las cancelaciones de contratos con los fabricantes israelíes, múltiples ejecutivos de la industria advirtieron sobre un “espiral peligroso” de suspensiones por parte de gobiernos que buscan presionar a Israel diplomáticamente.

En las últimas semanas, por ejemplo, el gobierno español rescindió varios contratos importantes con fabricantes israelíes, citando el conflicto en curso en el enclave costero palestino.

Estas suspensiones alcanzaron aproximadamente 600 millones de euros entre Rafael y Elbit Systems (las principales compañías israelíes de defensa), incluyendo un contrato de 700 millones de euros por el sistema de cohetes PULS y un contrato de 200 millones de euros por los pods de puntería Litening 5 de Rafael.

A su vez, nuevos acuerdos como la venta del Hermes 900 muestran que la demanda global por la avanzada tecnología de defensa israelí sigue siendo fuerte, particularmente en sistemas no tripulados, donde el país consolidó una posición líder.

Fuente: Calcalist.