La psicosis en su apogeo: Irán afirma haber ejecutado a “uno de los espías más importantes de Israel”

Itongadol.- La agencia de noticias Mizan en Irán, vinculada con el poder judicial, informó que las autoridades ejecutaron a un hombre llamado Bahman Chubi Asl el lunes, alegando que el acusado era “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”.

Teherán, que ha mantenido una guerra de sombras con Israel durante décadas, ha ejecutado a varias personas a las que acusa de tener vínculos con el servicio de inteligencia del Mossad y de asistir en sus operaciones dentro del país.
Según la agencia de noticias Mizan, “el principal objetivo del Mossad al reclutar la cooperación del acusado era obtener bases de datos de agencias gubernamentales e infiltrarse en centros de datos iraníes. Además, buscaba alcanzar otros objetivos secundarios, incluyendo el estudio de rutas de importación de equipos electrónicos.”

La agencia agregó que la Corte Suprema rechazó la apelación del acusado y confirmó la pena de muerte por “corrupción en la tierra”, según Reuters.

El conflicto entre Irán e Israel se intensificó hacia una guerra directa en junio, cuando Israel bombardeó diversos objetivos dentro de Irán, incluyendo operaciones con la participación de fuerzas especiales del Mossad en el interior del país.
El número de ejecuciones de iraníes condenados por espionaje a favor de Israel ha aumentado drásticamente este año, con al menos 10 ejecuciones realizadas en los últimos meses.

