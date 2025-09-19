Jabad | Llega Rosh Hashaná: El martes 23 y el miércoles 24 escuchamos el Shofar en familia

El lunes 22 por la noche comienza la celebración del Año Nuevo judío. El martes 23 y el miércoles 24 serán los días para cumplir con la mitzvá principal de Rosh Hashaná, la escucha del Shofar. Jabad Argentina ofrece una variedad de opciones para cumplir con esta importante tradición en familia en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Toda la información se encuentra en ShofarArgentina.com

Del 22 al 24 de septiembre la comunidad judía festeja Rosh Hashaná, el Año Nuevo hebreo. El martes y el miércoles se escucha el Shofar, el cuerno de carnero ritual. Para que todos puedan cumplir con esta costumbre habrá puntos de encuentro en el AMBA y en distintos lugares del interior del país. También se podrá escuchar el Shofar en todos los templos consultando el horario en cada comunidad.

Quienes no puedan acercarse a los puntos en espacios públicos ni a las sinagogas por cuestiones de salud, ya pueden solicitar la visita de un voluntario con Shofar a domicilio completando el formulario en www.ShofarArgentina.com . En la web también se encuentra toda la información sobre direcciones y horarios de los puntos de encuentro.



Con Rosh Hashaná comienza Tishrei, el primer mes del calendario judío. Se trata de un mes lleno de festividades importantes. Después del Año Nuevo, la noche del 1º de octubre se celebra Iom Kipur, el Día del Perdón; un día de ayuno, introspección y reflexión, en el que se evalúan los actos de cada uno para ser inscriptos en el Libro de la Vida. El 6 de octubre comienza Sucot, la Fiesta de las Cabañas, que celebra la unión y la protección de Di-s al Pueblo Judío. Esta fiesta se extiende por 8 días y el último es Simjat Torá, la Alegría de la Torá, que se celebra con bailes. En www.ShofarArgentina.com se encuentran las guías para cada una de estas fechas, los horarios de encendido de velas y rezos, así como las invitaciones a escuchar el Shofar, tanto en Rosh Hashaná como en Iom Kipur, a visitar una Sucá y decir la bendición de las cuatro especies en Sucot (habrá Sucot en espacios públicos de la ciudad), y a visitar los templos en Simjat Torá.







El sentido más profundo del Shofar es despertar la conexión con Di-s y con la identidad propia, los valores y las tradiciones, y que esa fuerza impacte en la totalidad del año nuevo. Que el sonido del Shofar nos encuentre fortalecidos para este 5786. Seguimos pidiendo por nuestros jaialim y la inmediata liberación de los secuestrados en Gaza. ¡Am Israel Jai!

¡Shaná tová umetuká para todos! ¡Jatimá tová, que seamos inscriptos en el Libro de la Vida!