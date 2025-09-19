Imágenes reveladas de la pareja británica detenida por los talibanes es liberada tras mediación de Qatar

Itongadol. -Una pareja británica de avanzada edad que había sido detenida en Afganistán durante casi ocho meses fue liberada este viernes, según informaron autoridades talibanes, tras meses de presión internacional por la preocupación de su estado de salud.

Se trata de Peter Reynolds, de 80 años, y su esposa Barbara, de 76, quienes permanecieron arrestados desde febrero mientras regresaban a su hogar. Los talibanes no han detallado los motivos de la detención.

“Esperamos poder regresar a Afganistán si es posible. Somos ciudadanos afganos”, dijo Barbara, con un pañuelo rojo, junto a su esposo, mientras se preparaban para abordar un avión en el aeropuerto de Kabul tras la mediación liderada por Qatar.

La pareja se casó en Kabul en 1970 y ha vivido casi dos décadas en el país, dirigiendo programas educativos para mujeres y niños. También obtuvieron la ciudadanía afgana. Cuando los talibanes retomaron el poder en 2021, decidieron permanecer en Afganistán pese a las recomendaciones de la embajada británica.

Según expertos de la ONU, los Reynolds fueron primero trasladados a un centro de máxima seguridad, luego a celdas subterráneas sin luz natural y finalmente puestos bajo custodia de los servicios de inteligencia en Kabul.

La liberación se produce tras la visita del enviado especial de Estados Unidos para rehenes, Adam Boehler, quien acudió a Kabul el sábado pasado para explorar la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Se sabe que al menos un ciudadano estadounidense, Mahmood Habibi, sigue detenido en Afganistán.

Un funcionario qatarí, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del caso, señaló que la pareja fue “liberada de manera segura tras la mediación liderada por Qatar”. Agregó que “los qataríes estuvieron en contacto con las autoridades afganas durante varios meses, en estrecha coordinación con el gobierno británico”.

Desde la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, tras la retirada del ejército estadounidense, decenas de extranjeros han sido detenidos en el país, generando creciente preocupación internacional sobre la seguridad de los residentes y voluntarios extranjeros.