Matrimonio británico liberado por los talibanes tras mediación de Qatar

Itongadol. -Un matrimonio británico que había sido detenido por los talibanes en Afganistán en febrero fue liberado y trasladado a Doha tras una mediación de Qatar, según confirmó a Reuters un funcionario con conocimiento del caso.

Barbie y Peter Reynolds, cuya familia había expresado serias preocupaciones sobre su salud y la posibilidad de sobrevivir bajo custodia talibán, fueron arrestados el 1 de febrero por el ministerio del Interior del grupo islamista.

En ese momento, las autoridades afganas informaron de la detención de cuatro personas: dos ciudadanos británicos, una ciudadana chino-estadounidense y su intérprete.

De acuerdo con la fuente, Qatar mantuvo conversaciones durante meses con las autoridades talibanas, en coordinación con el gobierno británico y la familia del matrimonio, hasta lograr su liberación.

“Durante los ocho meses de detención –en los que en gran parte estuvieron separados– la embajada de Qatar en Kabul les brindó apoyo esencial, incluido el acceso a su médico, entrega de medicamentos y comunicación regular con su familia”, señaló el funcionario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En febrero, la BBC citó a fuentes talibanas que aseguraban que dos británicos vinculados a una ONG en la provincia de Bamiyán habían sido arrestados por utilizar un avión sin notificar a las autoridades locales.

El matrimonio fue detenido junto a una amiga chino-estadounidense, Faye Hall, y un traductor que trabajaba con ellos en un emprendimiento de formación, según la agencia PA.

Qatar se ha consolidado como mediador clave en la liberación de extranjeros detenidos en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Solo en 2025, las gestiones de Doha han logrado la liberación de al menos tres ciudadanos estadounidenses.

Tras el retorno de los talibanes, Reino Unido y otros países occidentales cerraron sus embajadas y retiraron a su personal diplomático de Afganistán. Londres advierte a sus ciudadanos contra todo viaje al país debido al riesgo de detenciones arbitrarias.

De acuerdo con el diario Sunday Times, Barbie y Peter Reynolds llevaban 18 años trabajando en proyectos educativos en escuelas afganas y decidieron permanecer en el país incluso después de la toma del poder por parte de los talibanes.