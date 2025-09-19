Israel cierra el cruce Allenby y otro acceso a Jordania tras el atentado de ayer

Itongadol/Agencia AJN.- La Autoridad de Aeropuertos de Israel declaró esta mañana cerrados hasta nuevo aviso el cruce Allenby y otro acceso a Jordania tras el atentado de ayer, en el que dos soldados israelíes fueron asesinados.

El autor del ataque, que consistió en disparos y puñaladas, era un jordano que conducía un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

El cruce del río Jordán, en el norte, también fue cerrado, mientras que el paso fronterizo Rabin, cerca de Eilat, está abierto solo para trabajadores.

“Exijo que, a partir de ahora, los choferes atraviesen detectores de metales y los camiones sean inspeccionados minuciosamente. Era responsabilidad de Jordania prevenir el ataque, y no lo hizo”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la reunión de gabinete de ayer, según la emisora ​​pública Kan.