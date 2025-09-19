Alemania. El músico antisemita Roger Waters amenaza a Milei, Netanyahu, Noboa, Trump y otros líderes mundiales que supuestamente defienden a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El músico antisemita Roger Waters amenazó a los presidentes argentino Javier Milei, ecuatoriano Daniel Noboa y estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros líderes mundiales que supuestamente defienden al Estado judío.

Presidente alemán, Frank-Walter «Steinmeier, (primer ministro británico, Keir) Starmer, presidente Trump, (presidente francés, Emmanuel) Macron, Netanyahu, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina: este es el final del camino para todos ustedes», advirtió en un video presuntamente grabado en Alemania y posteado en sus redes sociales.

Además, el exlíder de Pink Floyd escupió al piso después de nombrar a los últimos tres mandatarios.

«No nos moveremos ni una pulgada de vuestro Armagedón. No permitiremos que arrojen al niño a la zanja», sostuvo.