Reino Unido. Londres: Richard Gere lidera un concierto a beneficio de los palestinos

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Un concierto benéfico con un elenco de famosos, titulado «Juntos por ‘Palestina'», recaudó unos 2 millones de dólares para Gaza en el OVO Arena de Wembley, Londres.

El evento contó con actuaciones y la participación de Richard Gere, Benedict Cumberbatch, Florence Pugh, Damon Albarn, Jamie XX, Nicola Coughlan, Bastille, Hot Chip y otros, y la venta de entradas se agotó en dos horas.

El concierto fue organizado por el artista británico Brian Eno, quien también actuó.

En un artículo previo en The Guardian, señaló que conseguir el lugar había sido difícil, ya que muchos rechazaban el evento por su asociación con «Palestina», «pero en los últimos meses, algo cambió: Wembley firmó un contrato, YouTube finalmente accedió a transmitir el evento y, lo más importante, los artistas aceptaron participar».

Los ingresos por las entradas se destinarán a organizaciones palestinas a través de la organización benéfica británica Choose Love, incluyendo el Fondo de Ayuda a la Infancia Palestina, la Sociedad de Ayuda Médica Palestina y Taawon, que apoya a los huérfanos de Gaza.

Durante el evento se exhibieron obras de arte de ocho artistas palestinos fallecidos en el conflicto.

