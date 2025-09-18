Itongadol.- La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado en el que condena “enérgicamente” las declaraciones del diputado nacional Nicolás Massot, quien, según la organización, banalizó la Shoá al comparar de manera “intencional y maliciosa” a miembros del gobierno del Estado de Israel con criminales de guerra nazis.

Argentina. La DAIA condena las declaraciones de Nicolás Massot que compararon a Israel con el nazismo



En el texto, la DAIA señala que este tipo de expresiones no solo resultan ofensivas y profundamente irresponsables, sino que también contradicen la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), adoptada oficialmente por la República Argentina y por ambas Cámaras del Congreso Nacional en 2020.

La organización subraya que “banalizar el Holocausto no es una opinión: es una forma de violencia simbólica que niega el sufrimiento de millones y alimenta discursos de odio”.