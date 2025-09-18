Estados Unidos veta en la ONU la resolución que exigía un alto el fuego permanente en Gaza

Itongadol.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el jueves para votar una resolución impulsada por Argelia que reclamaba un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza y el levantamiento de las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. La propuesta —apoyada por 14 de los 15 miembros del órgano— fue bloqueada por el veto de Estados Unidos.

La iniciativa argelina pedía, además, facilitar sin condiciones la entrada de asistencia a la Franja; sin embargo, no incluía una condena explícita a Hamás ni una exigencia expresa de liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Esa omisión fue uno de los argumentos esgrimidos por Washington para justificar su rechazo.

Morgan Ortagus, consejera de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, defendió el veto en declaraciones oficiales: “La oposición de EE. UU. a esta resolución no sorprenderá. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima narrativas falsas que benefician a Hamás, que tristemente han encontrado eco en este Consejo… Gaza tiene necesidades humanitarias por culpa de Hamás, y también por la ceguera de la comunidad internacional sobre el uso indebido de miles de millones en ayuda que se le proporcionó”.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó la resolución de insuficiente y la fustigó por lo que consideró una falta de realismo: “Para algunos miembros del Consejo esto es un número teatral. Para Israel, esto es la realidad diaria. La propuesta fue presentada sin condenar a Hamás, sin condenar la masacre del 7 de octubre y sin exigir que Hamás se desarme. Esto no es diplomacia, es rendición”. Danon añadió que “quienes realmente se preocupan por el futuro de Gaza deberían trabajar para eliminar a Hamás de Gaza. Mientras los rehenes estén en manos de esta brutal organización terrorista, no habrá alto el fuego. Israel seguirá aplicando presión militar hasta que todos los rehenes sean devueltos”.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU: “Para algunos miembros del Consejo esto es un número teatral. Para Israel, esto es la realidad diaria. ”



"La propuesta fue presentada sin condenar a Hamás, sin condenar la masacre del 7 de octubre y sin exigir que Hamás se desarme.… pic.twitter.com/V4fBJqG3b1 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 18, 2025

La votación se produce en un contexto de fuerte polarización internacional sobre la guerra en Gaza. Para la mayoría de los miembros del Consejo, la resolución representaba un llamado urgente a cesar hostilidades y a ampliar el acceso humanitario; para Estados Unidos e Israel, sin embargo, cualquier texto que no condicionara el cese de fuego a la desmilitarización de Hamás y a la liberación de rehenes podría servir de rédito político al grupo armado.

La negativa de Washington deja sin una resolución con mandato del Consejo una petición mayoritaria de la comunidad internacional para un alto el fuego y para una apertura de los corredores de ayuda sin restricciones. La discusión pública y diplomática sobre alternativas —incluida la vía de la Asamblea General de la ONU o iniciativas regionales— se anticipa intensa en los próximos días.