Grupo armado en Khan Younis afirma ofrecer refugio a gazatíes que buscan alternativa a Hamás

Itongadol.- Un exintegrante de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza anunció la formación de un grupo armado en Khan Younis, en el sur de la Franja, con el objetivo de brindar refugio a quienes “viven bajo la opresión de Hamás”.

Hossam al-Astal, de 50 años y proveniente de una familia beduina de la zona, declaró a The Times of Israel que su organización ya estableció una zona de acogida en los alrededores de la aldea de Kizan al-Najjar, deshabitada desde la guerra, ubicada a un kilómetro de al-Mawasi, donde Israel ha dirigido a miles de desplazados desde la Ciudad de Gaza.

“En los próximos días traeremos a otras 300 o 400 personas”, aseguró, señalando que los recién llegados pasan controles de seguridad para descartar vínculos con Hamás. Según explicó, cuentan con alimentos, agua y refugio suficientes, y agregó: “Soy responsable de la nueva zona humanitaria en Khan Younis”.

Al-Astal comparó su iniciativa con la de Yasser Abu Shabab, quien en meses recientes formó una milicia en Rafah que instaló estructuras de seguridad y servicios civiles como alternativa a Hamás en áreas bajo control israelí. Ambos mantienen contacto, dijo, aunque actúan de manera independiente.

El líder afirmó que su grupo dispone de armas para defenderse y que recibe financiación de “múltiples fuentes”, entre ellas Estados Unidos, Europa y países árabes no especificados. También reconoció que existe “coordinación” con Israel y adelantó que pronto dependerán de ese vínculo para obtener electricidad y agua.

Al-Astal trabajó durante años en Israel y más tarde en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, antes de ser encarcelado varias veces por Hamás. En los últimos días, cuentas vinculadas a esa organización difundieron fotografías suyas acusándolo de colaborar con Israel.

“Las personas aquí no quieren a Hamás, quieren paz con Israel”, aseguró. “Recuerdo cuando el ejército y los israelíes estaban en Gaza: vivíamos en paz, los niños jugaban, iban a la escuela, no había problemas. Hoy, el terror de Hamás ha destruido Gaza y a su gente”.