Canciller israelí a legisladores estadounidenses: «Un Estado palestino convertiría a la mayor parte de Israel en un blanco fácil»

Itongadol/Agencia AJN.- El canciller Gideon Sa’ar acompañó a una numerosa delegación de legisladores estadounidenses que visita Israel al llamado «Balcón del Estado», en Peduel, Samaria.

Allí «les expliqué el verdadero significado del intento de imponerle un Estado palestino a Israel: fronteras indefendibles y la ausencia de una profundidad estratégica mínima», posteó.

«Nuestro derecho a la tierra está entrelazado con nuestro derecho a la seguridad nacional», enfatizó el ministro.

Por ello, «establecer un Estado palestino convertiría a la mayor parte del Estado de Israel en un blanco fácil y pondría en peligro la seguridad» del país, insistió.

En un video adjunto se lo ve a Sa’ar señalando diversos sectores desde ese punto en la altura, donde pretenden «establecer un Estado palestino aquí, en esas colinas que pueden ver por allí».

«Esa es la topografía de esta tierra. Las colinas y montañas de Judea y Samaria y la franja costera constituyen la mayor parte de nuestro Estado. Todo esto puede ser fácilmente atacado desde un lugar como este», subrayó.

