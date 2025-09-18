Netanyahu lamenta el asesinato de soldados y promete: “Seguiremos golpeando con fuerza a los enemigos»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu envió sus condolencias a las familias de los dos soldados de Las Fuerzas de Defensa de Israel asesinados en el ataque en el cruce de Allenby, así como a los familiares de cuatro combatientes que murieron por un artefacto explosivo en Rafah, y afirmó que Israel “seguirá golpeando a sus enemigos con fuerza” hasta cumplir los objetivos de la guerra.

Según el comunicado de la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu calificó como “atroz” el atentado en Allenby que costó la vida al teniente coronel (res.) Yitzhak Harosh y al sargento Oran Hershko, y expresó su “profundo dolor” por su pérdida.

El primer ministro añadió que, en paralelo, “en un enfrentamiento en Gaza” cayeron cuatro de sus combatientes: Mayor Omri Chai Ben Moshe, Teniente Eran Shelem, Teniente Eitan Avner Ben Itzhak y Teniente Ron Arieli, a quienes definió como “nuestros heroicos combatientes” que “pelearon con valentía por la derrota de Hamás y el regreso de todos nuestros rehenes”.

Netanyahu aseguró que, “en el espíritu del valor y el coraje de nuestros soldados, continuaremos golpeando con fuerza a nuestros enemigos hasta completar todos los objetivos de la guerra”. El mensaje incluyó el pésame oficial del gobierno y el compromiso de sostener las operaciones militares en Gaza.

El anuncio llega en una jornada de alta tensión: el ataque en el cruce fronterizo de Allenby —en el que el agresor llegó en un camión de ayuda humanitaria, según informaron fuentes militares— y la emboscada con bomba en Rafah reavivaron la preocupación por la seguridad en los pasos y en las zonas de operación en la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que siguen desplegando tropas y operaciones de seguridad en ambas áreas mientras continúan las pesquisas e investigaciones para esclarecer los hechos.