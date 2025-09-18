Las Fuerzas de Defensa de Israel recomiendan suspender temporalmente el ingreso de ayuda a Gaza por el cruce de Allenby tras el atentado

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel recomendaron suspender de forma temporal el ingreso de camiones de ayuda humanitaria hacia Gaza a través del cruce de Allenby, luego de que un conductor jordano que transportaba suministros perpetrara un ataque en el lugar y asesinara a dos soldados israelíes.

Según informó el Ejército, la sugerencia fue elevada a la dirigencia política por el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, tras mantener consultas con el jefe de COGAT, mayor general Ghassan Alian, y con el comandante del Mando Central, mayor general Avi Bluth.

El IDF precisó que la medida busca permitir una investigación completa sobre el atentado y revisar los procedimientos de inspección aplicados a los transportistas jordanos que ingresan por ese paso fronterizo. “Hasta que se actualicen los protocolos de seguridad, recomendamos detener de manera temporal el flujo de camiones por Allenby”, señaló un oficial militar.

El cruce de Allenby conecta a Jordania con Cisjordania bajo control israelí y constituye una de las principales vías de entrada de asistencia al enclave palestino. Desde el inicio de la guerra, cerca de 10.000 camiones con más de 144.000 toneladas de suministros —alrededor del 7% del total de entregas— han sido transferidos a Gaza desde Jordania a través de este paso, según datos de COGAT.

El Ejército remarcó que la ayuda humanitaria continúa ingresando por otras rutas, lo que busca mitigar el impacto de la suspensión parcial.

El ataque del jueves, en el que el terrorista jordano Maher Al Jazi abrió fuego y luego apuñaló a dos soldados israelíes hasta matarlos tras trabarse su fusil, expuso vulnerabilidades en los mecanismos de control de seguridad. El hecho ha reavivado tensiones en la frontera y encendió nuevas alertas en torno al uso de camiones de asistencia con fines terroristas.

En septiembre de 2024, un ataque similar en el mismo cruce dejó tres israelíes muertos, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la seguridad en esa zona estratégica.