Israel ataca depósitos de armas de la unidad Radwan de Hezbollah en el sur de Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los ataques aéreos realizados este jueves en el sur de Líbano tuvieron como objetivo varios depósitos de armas pertenecientes a la unidad de élite Radwan de Hezbollah.

En un comunicado, el Ejército señaló que la organización terrorista “continúa con sus intentos de restaurar infraestructura terrorista en el sur de Líbano, especialmente de la unidad Radwan, con el objetivo de dañar al Estado de Israel”.

Los ataques se llevaron a cabo en dos oleadas principales y se emitieron advertencias de evacuación para residentes de cinco localidades: Mays al-Jabal, Kfar Tebnit, Dibbin, Chehabiyeh y Burj Qalaouiyah. Según el ejército, antes de la operación se tomaron medidas para reducir el riesgo a civiles, como el uso de armamento de precisión, observación aérea y la incorporación de inteligencia adicional.

La unidad Radwan, considerada la fuerza de élite de Hezbollah, fue durante años el núcleo de la llamada “operación de conquista de Galilea”. Sus comandantes fueron abatidos en septiembre de 2024 en Beirut durante la operación israelí “Flechas del Norte”, pero desde entonces el grupo intenta reconstruir sus capacidades.

De acuerdo con el Ejército, las instalaciones atacadas estaban ubicadas dentro de áreas pobladas, lo que demuestra —según Israel— el uso cínico de la población libanesa como escudo humano por parte de Hezbollah.

“El almacenamiento de estos medios de combate constituye una violación de los entendimientos alcanzados entre Israel y Líbano y ponía en riesgo a los habitantes de la zona”, añadió el comunicado militar.

Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, Israel asegura haber eliminado a más de 300 combatientes de Hezbollah en ataques en territorio libanés, en respuesta a lo que califica como violaciones del cese de hostilidades.

La agencia estatal libanesa NNA confirmó los ataques en la región, indicando que provocaron daños materiales.

El Ejército israelí subrayó que continuará actuando “para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel”.