43 años después, la Autoridad palestina arresta a sospechoso de atentado antisemita en París

Itongadol.- La Autoridad palestina detuvo a un sospechoso clave del atentado contra un restaurante judío en París ocurrido en 1982, que dejó seis muertos y más de 20 heridos, según informaron este viernes fiscales franceses.

La Fiscalía Antiterrorista de Francia confirmó haber sido notificada por Interpol sobre la detención de Hicham Harb, de 70 años, considerado uno de los responsables del ataque armado contra el restaurante Jo Goldenberg, ubicado en el barrio judío de Le Marais, en pleno corazón de la capital francesa.

“Se trata de un avance procesal importante”, señaló la fiscalía en un comunicado, al tiempo que agradeció a las autoridades palestinas por su cooperación.

El ataque de 1982

El 9 de agosto de 1982, un comando armado abrió fuego y lanzó granadas dentro del emblemático restaurante, frecuentado por la comunidad judía de París. El atentado dejó seis víctimas fatales y al menos 22 heridos, convirtiéndose en uno de los ataques antisemitas más sangrientos de la posguerra en Francia.

Las investigaciones apuntaron en aquel entonces a militantes del grupo palestino Consejo Revolucionario de Fatah, liderado por Abu Nidal, aunque ningún responsable había sido juzgado.

Según el diario Le Parisien, que reveló en primer lugar el arresto, Harb habría dirigido al grupo de atacantes. Durante décadas permaneció prófugo y fue objeto de una orden internacional de detención emitida por las autoridades francesas.

El sospechoso fue detenido en territorio controlado por la Autoridad Palestina en Cisjordania. Por el momento no trascendió si se iniciará un procedimiento de extradición hacia Francia.

El caso ha sido seguido de cerca durante más de cuatro décadas por sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones judías, que exigían justicia. El arresto de Harb es visto en París como un paso clave para reactivar un proceso que permanecía estancado.

La fiscalía francesa destacó que la detención abre la posibilidad de avanzar hacia un juicio, aunque subrayó que se trata de un procedimiento complejo debido al tiempo transcurrido y a las cuestiones jurídicas internacionales.

El atentado contra Jo Goldenberg marcó un punto de inflexión en la percepción de la amenaza terrorista en Francia y en Europa. Fue uno de los primeros ataques que puso de relieve la conexión entre terrorismo internacional y antisemitismo en el continente.

Desde entonces, el restaurante se convirtió en un símbolo de la memoria de las víctimas del terrorismo y del antisemitismo en Francia.