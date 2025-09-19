TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Tras el ataque, el primer ministro dijo que se buscaría reforzar la inspección de los camiones de ayuda humanitaria a Gaza en los cruces fronterizos con Jordania.

The Jerusalem Post: Las Fuerzas de Defensa de Israel detienen a miembros de una célula terrorista en Cisjordania tras encontrar lanzacohetes apuntando hacia Israel.

YNET: «Estamos preparados para detenernos si es necesario»: la brigada blindada de las Fuerzas de Defensa de Israel se prepara para avanzar hacia Gaza teniendo en cuenta a los rehenes.

Maariv: Altos funcionarios del gobierno advierten: El ataque en Qatar provocará el desastre de Israel Dra. Anat Hochberg-Marom.

Israel Hayom: Terrorist driver of aid truck kills 2 Israelis on Israel-Jordan border crossing



