Las FDI arrestan a miembros de una célula terrorista en Cisjordania tras hallar lanzacohetes apuntando a Israel

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en coordinación con el Shin Bet y la Policía de Israel, anunciaron este viernes la detención de tres integrantes de una célula terrorista que operaba un taller de fabricación de armas en Ramallah.

Según el comunicado conjunto, en el lugar se encontraron decenas de cohetes, incluidos dos listos para ser lanzados aunque sin ojivas, además de explosivos y materiales para su elaboración. También se hallaron evidencias que vinculan a los sospechosos con intentos previos de fabricación y lanzamiento de proyectiles.

De acuerdo con la investigación, la célula habría intentado lanzar un cohete desde Cisjordania hacia territorio israelí la semana pasada.

Las fuerzas de seguridad rodearon el edificio donde se ocultaban los sospechosos y efectuaron disparos de advertencia, lo que llevó a los tres hombres a salir y ser arrestados sin resistencia. Los cohetes y explosivos encontrados fueron destruidos en el lugar, mientras que los detenidos fueron trasladados para ser interrogados por el Shin Bet.

Operaciones en Cisjordania

El ejército israelí y el Shin Bet han detenido esta semana a más de 75 personas buscadas en Cisjordania, según anunció el ejército el viernes.

De los detenidos, 13 eran terroristas que trabajaban para dañar a civiles y soldados israelíes en la zona de Belén, 10 eran terroristas de la zona de Kabatiya y nueve eran terroristas de Hamás.

Durante las operaciones en la Brigada Menashe y la zona de Tulkarm, se confiscaron múltiples armas, junto con municiones.