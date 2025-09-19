Imágenes muestran el lanzamiento de cohete casero por célula terrorista detenida en Cisjordania

Itongadol.- Imágenes recientes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) muestran el lanzamiento de un cohete casero desde la localidad palestina de Kafr Ni’ma, cerca de Ramallah, la semana pasada. Según la evaluación militar, el proyectil habría volado varios cientos de metros, en lo que se considera una prueba llevada a cabo por una célula terrorista en la zona.

El ataque no provocó daños ni víctimas, ya que el cohete no contaba con ojiva.

Las autoridades israelíes detuvieron anoche a los tres miembros de la célula responsable. Las FDI, en coordinación con el Shin Bet y la Policía de Israel, informaron que en un taller de fabricación de armas en Ramallah se encontraron decenas de cohetes, incluidos dos listos para ser lanzados aunque sin ojivas, junto con explosivos y materiales para su elaboración. También se hallaron evidencias que los vinculaban con intentos previos de fabricación y lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí.

Durante la operación, las fuerzas de seguridad rodearon el edificio donde se ocultaban los sospechosos y realizaron disparos de advertencia, lo que llevó a los tres hombres a entregarse sin resistencia. Los cohetes y explosivos fueron destruidos en el lugar, mientras que los detenidos fueron trasladados para ser interrogados por el Shin Bet.

Según el ejército, la operación forma parte de los esfuerzos continuos para impedir que células terroristas en Cisjordania fabriquen y lancen proyectiles contra Israel, una amenaza que se mantiene vigente en la región.