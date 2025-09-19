Una ONG judía española logró anular el boicot de la Universidad de Granada contra Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una organización española que promueve la relación entre su país e Israel y lucha contra el antisemitismo, celebró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el acuerdo de la Universidad de Granada que suspendía colaboraciones y programas de movilidad con instituciones académicas y científicas de Israel.

“El alto tribunal corrige así el pronunciamiento previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada y declara que el texto era discriminatorio y vulneraba derechos fundamentales”, destacó ACOM.

La “bajo el pretexto de su autonomía universitaria”, aprobó un acuerdo que “vulneraba la dignidad de la persona y el principio de igualdad y no discriminación”, “transmitiendo una opinión negativa” sobre miembros de la comunidad académica vinculados a universidades israelíes y generando una confrontación con el resto del campus.

⚖️ACOM logra una nueva victoria judicial contra el antisemitismo: el TSJA tumba el boicot de la Universidad de Granada⚖️



Desde ACOM celebramos la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estima nuestro recurso y anula el acuerdo de la Universidad… pic.twitter.com/aWyCbYAr9I — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) September 19, 2025

La Sala recuerda que la discrecionalidad para firmar o no convenios “no legitima medidas de boicot general” que excluyen a un colectivo por su origen nacional o sus relaciones académicas.

“Esta victoria de la legalidad confirma lo que ACOM denunció desde el primer día: el acuerdo de la UGR no era un gesto simbólico, sino un acto jurídico de exclusión que castigaba a personas e instituciones por razones políticas ajenas a la misión de la universidad. La ruptura ‘selectiva’ con Israel, y solo con Israel, reproduce un doble rasero incompatible con la Constitución y con los principios de neutralidad y objetividad que rigen a los poderes públicos”, agregó la ONG.

ACOM también que mantiene recursos abiertos contra las universidades Autónoma de Barcelona, Burgos y Málaga, entre otras, que han aprobado medidas de ruptura de relaciones con instituciones académicas israelíes.

Recientemente, ACOM presentó una querella “contra (el presidente de España) Pedro Sánchez y ministros de su gobierno ante el Tribunal Supremo, a fin de que se depuren las responsabilidades legales correspondientes y se restablezca el respeto a la ley y a las instituciones”, luego de las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de La Vuelta de ciclismo.