Inicio MEDIO ORIENTE Un muerto y tres heridos en un ataque israelí contra un vehículo frente a un hospital en el sur del Líbano

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El Ministerio de Salud del Líbano informó que una persona murió y otras tres resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí contra un automóvil estacionado frente a un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur del país.

De acuerdo con la información preliminar, el bombardeo tuvo como objetivo un vehículo en las inmediaciones del hospital de la ciudad. Autoridades locales indicaron que los heridos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, sin precisar su estado.

Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han emitido comentarios sobre el ataque ni sobre los supuestos objetivos de la operación.

El incidente se enmarca en la escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano, donde el intercambio de fuego con Hezbollah y otros grupos armados se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza.

Fuente: The Times of Israel.

