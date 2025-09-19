Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a un alto oficial de inteligencia de Hamás en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Mahmoud Abu al-Khir, subcomandante de inteligencia del batallón de Bureij de Hamás, fue eliminado en un ataque aéreo en el norte de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información difundida, Abu al-Khir estaba directamente involucrado en la planificación de ataques contra civiles israelíes y en la coordinación de acciones contra las tropas que operan en el enclave. Fue alcanzado en un ataque de precisión llevado a cabo por un dron de la Fuerza Aérea israelí, bajo la dirección del Regimiento de Artillería de Reserva 990 de la 99ª División. El ejército señaló que se implementaron medidas para reducir el riesgo de víctimas no combatientes.

La eliminación del alto responsable de inteligencia se enmarca en una intensificación de las operaciones terrestres y aéreas en Gaza. Según las FDI, en la última jornada las divisiones 162 y 98 expandieron sus maniobras en la Ciudad de Gaza, donde fueron eliminados más de diez operativos y se atacaron múltiples infraestructuras utilizadas por Hamás para sostener su capacidad militar.

En el sur de la Franja, la División de Gaza mantiene operativos simultáneos en Khan Younis y Rafah. Allí, las tropas demolieron decenas de instalaciones estratégicas y neutralizaron a varios combatientes de la organización terrorista.

Israel sostiene que los ataques contra mandos de Hamás buscan degradar la capacidad de la organización para coordinar y ejecutar ofensivas, al tiempo que continúa la presión militar en diferentes frentes de la Franja.