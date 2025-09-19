El Gran Rabino Isaac Sacca en la Universidad Católica Argentina – UCA

El lunes 15 de septiembre, el Gran Rabino Isaac Sacca fue invitado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de la cátedra de Profundización Teológica.

Esta cátedra, a cargo del Padre Profesor José Manuel (Manolo) Fernández, constituye un espacio académico destinado a la formación de jóvenes en áreas que, con frecuencia, quedan en manos de los medios o de voces poco especializadas. Ello puede derivar en malentendidos y enfrentamientos evitables; por ello, el conocimiento riguroso se presenta como un camino hacia el entendimiento y la convivencia.

Junto al decano Carlos Newland, el Padre Fernández convocó al Gran Rabino Sacca para explicar a los estudiantes de la carrera las ideas fundamentales del judaísmo. Ante un auditorio integrado por alumnos y docentes, el Rabino Sacca expuso sobre la vigencia de la fe mosaica como base de valores y principios éticos universales.

La jornada se constituyó en un espacio de diálogo académico e interreligioso, que enriqueció a todos los presentes y fortaleció la construcción de puentes de respeto y mutua comprensión.