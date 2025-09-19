Lanzan un nuevo video de concientización: «Si el Hamás palestino libera a los rehenes israelíes y depone las armas, la guerra podría terminar»

Itongadol/Agencia AJN.- Un nuevo video fue difundido en el marco de la campaña de concientización a nivel mundial de la realidad de la guerra en Gaza, bajo el lema: «Si el Hamás palestino libera a los rehenes y depone las armas, la guerra podría terminar».

El mismo combina placas con texto, fotografías y videos de la Masacre del 7 de Octubre y el cautiverio de los 48 rehenes, con una voz en off.

«La guerra puede terminar hoy, si (la organización terrorista palestina) Hamás depone sus armas y devuelve a todos los rehenes. La responsabilidad recae en Hamás», sintetiza el locutor.

«Hamás eligió el terrorismo, las masacres, los cohetes y secuestrar a civiles inocentes. Israel no dejará que los yihadistas armados de Hamás estén a una milla (1,6 kilómetros) de las camas de nuestros niños», asegura.

«El mundo debe verlo: apaciguar a la Yihad nunca detiene al terrorismo. Israel no tiene otra opción que actuar, liberar a los rehenes y desmantelar a Hamás. Solo así terminará esta guerra», insiste el locutor.

«Si Hamás libera a los rehenes y depone las armas, la guerra terminará», finaliza el video.