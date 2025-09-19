Alcalde de Nueva York: “Espero reunirme con Netanyahu durante la Asamblea General de la ONU”

Itongadol/Agencia AJN.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó que se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Adams ofreció una conferencia de prensa sobre la seguridad de la Asamblea General, que comienza la próxima semana.

El candidato a la alcaldía Zohran Mamdani, gran favorito para ganar las elecciones generales de noviembre y convertirse en el próximo alcalde, declaró que, de ser elegido, arrestará a Netanyahu si el primer ministro visita Nueva York.

“Me reuniré con varios jefes de Estado, y también espero con interés reunirme con el primer ministro Netanyahu cuando llegue a la ciudad. Será recibido como nuestros demás dignatarios”, declaró Adams, según un comunicado de su oficina de prensa.

Mamdani declaró que arrestará a Netanyahu basándose en la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra él, aunque el alcalde de la ciudad de Nueva York no tiene la autoridad para realizar tal medida.

El tribunal no tiene jurisdicción en EEUU y la ley federal prohíbe a las entidades estadounidenses, incluidos los gobiernos locales, cooperar con él. Mamdani no ha explicado cómo llevaría a cabo tal arresto.

“Es sumamente importante saber que las Naciones Unidas están aquí por una razón. Y existe algo llamado inmunidad diplomática”, expresó Adams.

“Tienen derecho a venir aquí y expresar la postura de su país. Y aquí respetamos el estado de derecho. No reaccionamos de manera imprudente al afirmar que íbamos a arrestar a un dignatario que está aquí. Existen procesos establecidos, y los respetaremos y los llevaremos a cabo como corresponde”, afirmó.

Adams es cercano a las comunidades judías de Nueva York y un firme defensor de Israel. Se encuentra en tercer lugar en las encuestas, muy por detrás de Mamdani, de cara a las elecciones generales de noviembre.

Mamdani es un duro crítico de Israel que ha alarmado a muchos judíos de Nueva York con su retórica antiisraelí.

En segundo lugar, después de Mamdani, en las encuestas se encuentra el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Cuomo también ha apoyado a Israel desde hace mucho tiempo, pero ha expresado algunas críticas sobre la guerra de Gaza en las últimas semanas.