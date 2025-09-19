Consejo de Seguridad reimpone sanciones económicas a Irán; Israel: «la comunidad internacional debe impedir que adquiera capacidades nucleares»

Itongadol/Agencia AJN.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de reimponer severas sanciones económicas a Irán por su reactivado programa nuclear, tras la solicitud presentada por el Reino Unido, Francia y Alemania.

Esos tres países europeos son firmantes del acuerdo de 2015, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), cuyo objetivo era impedir que Teherán obtuviera armas nucleares.

Afirmaron que Irán ha incumplido sus compromisos según el tratado.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que les había presentado una propuesta «justa y equilibrada» a las potencias europeas para evitar el retorno de las sanciones.

A Irán «lo instamos a actuar ahora», declaró la embajadora británica, Barbara Woodward, tras votar en contra de la resolución que habría prorrogado la suspensión de las sanciones.

Y dejó abierta la puerta a la diplomacia en la Asamblea General de la ONU, cuando los jefes de Estado y gobierno se reúnan en Nueva York la próxima semana.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, declaró: «El objetivo de la comunidad internacional debe seguir siendo el mismo: impedir que Irán adquiera capacidades nucleares».

«Hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por reimponer amplias sanciones a Irán, que serán efectivas el 28 de septiembre», tuiteó.

«El programa nuclear de Irán no pretende tener fines pacíficos. Un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso poseería el arma más peligrosa, lo que socavaría gravemente la estabilidad y la seguridad globales», enfatizó el canciller israelí.

