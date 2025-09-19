Israel Katz advierte a los hutíes tras ataques con misiles y drones: “La bandera israelí ondeará sobre la capital de Yemen”

Itongadol.- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia al líder hutí Abdul-Malik al-Houthi, luego de una serie de ataques desde Yemen contra territorio israelí.

“Tu tiempo llegará. Serás enviado a encontrarte con tu plenario y con todos los frustrados del eje del mal, que esperan en las profundidades del infierno”, afirmó Katz. Y agregó: “El lema ‘Muerte a Israel, maldición sobre los judíos’, escrito en la bandera hutí, será reemplazado por la bandera azul y blanca de Israel, que ondeará sobre la capital de un Yemen unificado”.

Las declaraciones se produjeron después de que el jueves los hutíes lanzaran varios ataques contra Israel. Uno de los drones cayó en las inmediaciones de un hotel en Eilat, sin causar víctimas. Poco después, las sirenas se activaron en Jerusalem y en el centro del país debido al lanzamiento de un misil balístico, que fue interceptado con éxito por los sistemas de defensa aérea.

En paralelo, la Fuerza Aérea israelí atacó esta semana objetivos considerados terroristas en el puerto de Hodeidah, en Yemen. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, esa infraestructura es utilizada por el movimiento hutí para la transferencia de armamento proporcionado por Irán y destinado a operaciones contra Israel y sus aliados.

El cruce de amenazas refleja la creciente escalada en el Mar Rojo y en la región, donde los hutíes han intensificado sus acciones en apoyo a Hamás y en alineamiento con Teherán. Israel, por su parte, advierte que no permitirá que el grupo yemení convierta sus ataques en una amenaza sostenida contra su población civil.